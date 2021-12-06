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В Індонезії вивергається вулкан Семеру

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 12:21
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В Індонезії вивергається вулкан Семеру

Це найвищий вулкан на острові Ява. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, в Індонезії сталось виверження вулкану Семеру. Виверження почалось 4 грудня. Станом на сьогодні відомо про 15 жертв. Наразі продовжуються рятувальні роботи, але вони утруднені через погані погодні умови.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Довідка: Семеру - один із понад 100 діючих вулканів в Індонезії. Країна знаходиться у зоні високої сейсмічної активності.

 

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