В Індонезії вивергається вулкан Семеру

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Це найвищий вулкан на острові Ява.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, в Індонезії сталось виверження вулкану Семеру. Виверження почалось 4 грудня. Станом на сьогодні відомо про 15 жертв. Наразі продовжуються рятувальні роботи, але вони утруднені через погані погодні умови.
Також місцеві ЗМІ повідомили, що 27 людей вважаються зниклими безвісти.
Довідка: Семеру - один із понад 100 діючих вулканів в Індонезії. Країна знаходиться у зоні високої сейсмічної активності.
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