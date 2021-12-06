Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей 11:48
На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського 11:07
1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню 10:27
Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень 09:13
Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію 13:18
Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою 12:47
Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді 10:49
Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих 10:08
Бо чергова пандемія буде «заразнішою, смертельнішою».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що професор Сара Гілберт, яка причетна до створення вакцини від ковіду AstraZeneca, заявила, що пандемія не завершилась і їй ще далеко до завершення. Вона також спрогнозувала ще більш смертоносну пандемію у майбутньому.
«Це буде не востаннє, коли вірус загрожує нашому життю та засобам до існування. По правді кажучи, наступна (пандемія - Ред.) може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тією, і іншою», - пригрозила вона.
Гілберт наголосила на необхідності фінансування, щоб забезпечити готовність до пандемії.
11:48: Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей
11:07: На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського
10:27: 1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню
09:13: Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень
08:32: В Україні почали діяти нові жорсткі правила карантину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.