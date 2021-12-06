Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 11:48

Бо чергова пандемія буде «заразнішою, смертельнішою».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що професор Сара Гілберт, яка причетна до створення вакцини від ковіду AstraZeneca, заявила, що пандемія не завершилась і їй ще далеко до завершення. Вона також спрогнозувала ще більш смертоносну пандемію у майбутньому.

«Це буде не востаннє, коли вірус загрожує нашому життю та засобам до існування. По правді кажучи, наступна (пандемія - Ред.) може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тією, і іншою», - пригрозила вона.

Гілберт наголосила на необхідності фінансування, щоб забезпечити готовність до пандемії.