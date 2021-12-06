Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні почали діяти нові жорсткі правила карантину
  • Майже 44% українців зробили щеплення від коронавірусу
  • ВРУ затвердила бюджет України на 2022 рік

Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 11:48
Версія для друку
Творці AstraZeneca налякали гіршою пандемією та попросили грошей

Бо чергова пандемія буде «заразнішою, смертельнішою».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що професор Сара Гілберт, яка причетна до створення вакцини від ковіду AstraZeneca, заявила, що пандемія не завершилась і їй ще далеко до завершення. Вона також спрогнозувала ще більш смертоносну пандемію у майбутньому.

«Це буде не востаннє, коли вірус загрожує нашому життю та засобам до існування. По правді кажучи, наступна (пандемія - Ред.) може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тією, і іншою», - пригрозила вона.

Гілберт наголосила на необхідності фінансування, щоб  забезпечити готовність до пандемії.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції