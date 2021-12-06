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На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 11:07
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На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського

Стало відомо, хто прийде на його місце. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо,  що на каналі олігарха Ігоря Коломойського 1+1 показали сюжет, в якому мольфарка Марія Цвилінів передбачила достроковий вихід Володимира Зеленського з президентського крісла.

«Свою каденцію він не закінчить. Він сам піде. Він не зла людина, але не може виконувати, що він обіцяв. Жаль його, але на нього є зло інших людей», - зазначила вона після ворожіння на воску.

Також вона передбачила, що на місце Зеленського прийде «жінка зі старих». У мольфарки поцікавились, чи це часом не Юлія Тимошенко, на що вона відповіла, що такої інформації у воску немає.

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