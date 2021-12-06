1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 10:27

Українці обурюються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що в одному із супермаркетів України покупці помітили черешню з дуже високим цінником. Як відомо, сезон урожаю черешні давно пройшов. Але українцям ягода доступна за 1499 гривень за кілограм.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Підслухано Одеса". Інтернет-спільнота зазначила, що вартість одного кілограма ягоди еквівалента вартості раціону однієї сім'ї на кілька днів.