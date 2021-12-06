На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського 11:07
1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню 10:27
Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень 09:13
Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію 13:18
Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою 12:47
Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді 10:49
Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих 10:08
Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота 09:05
Українці обурюються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що в одному із супермаркетів України покупці помітили черешню з дуже високим цінником. Як відомо, сезон урожаю черешні давно пройшов. Але українцям ягода доступна за 1499 гривень за кілограм.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Підслухано Одеса". Інтернет-спільнота зазначила, що вартість одного кілограма ягоди еквівалента вартості раціону однієї сім'ї на кілька днів.
11:07: На каналі Коломойського мольфарка передбачила достроковий відхід Зеленського
10:27: 1499 грн за кілограм: Українцям запропонували купувати сортову черешню
09:13: Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень
08:32: В Україні почали діяти нові жорсткі правила карантину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.