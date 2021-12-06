В Україні поменшало ковідних хворих

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулий тиждень в Україні було зроблено майже 1,3 млн щеплень проти коронавірусу.
«Зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52); 70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей», - така добова статистика від МОЗ.
На жаль, 239 пацієнтів померли.
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