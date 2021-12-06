Чхати ми хотіли на карантинні правила: Українці висловилися з приводу нових обмежень

Аня Мартинюк 06 грудня 2021, 09:13

Владі не вірять, в ігри з вакцинацією грати не збираються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила карантину, які обурили українців в різних куточках країни. Так, большість опитаних місцевими журналістами люди відповіли, що дотримуватися правил не збираються, адже вони «не кури без мозку».

Продавчина Наталія з Житомира відповіла, що перевіряти ковід-сертифікати у відвідувачів не збирається попри нові правила.

«Те, що вони там придумали, те, що їм там з Америк з Європ диктують, хай ідуть в одне місце. Я не буду порушувати нічиї права. Не буду просити показувати мені сертифікат. Чи боюсь я поліції? Ви хоч бачили, хто там служить? Нормальні люди в поліції не працюють. Я їх не боюсь», - зазначила вона.

Вчительна початкових класів Олена з Миколаєва додала, що звільнилася з школи, адже на неї тиснули й змушували вакцинуватися.

«Давайте на чистоту, я можу купити той нещасний ковід-сертифікат. Але я цього не робитиму. Я в ці ігри не граю. Я вірю, що моє рішення приведе мене до кращого», - відзначила вона.

Оператор з Рівного Олександр розповів журналістам, що не вакцинувався, адже пандемія – це про інше.

«Я розумію людей, які дивляться телевізор. Тому я його не дивлюсь. Аналізувати інформацію, яку показуть у ЗМІ, важко, адже там страх і неправда. От нещодавно знімали ролик у лікарні. Вдягнули лікарів у захисні костюми, відзняли сюжет і вони передягнулися у звичний одяг. Але ж яка ефектна картинка. Я радий, що живу в Україні, я зможу найти підтримку й в таких умовах. Я не втрачаю віри у людей. Треба мені зайти в магазин купити одяг? Мене туди пустять й без курячого сертифікату. Ми солідарні один з одним. Так, є люди неадекватні. Їх багато. Чого варті перелякані матусі, які кинулися вакцинувати від ковіду дітей і демонструвати це у Фейсбуці. Це поведінка не зовсім розумної людини. Ти вирішила для себе вакцинуватися? Роби це. Не верещи про це капслоком у соцмережах. Не шукай втіхи у коментарях, де такі ж прибацані напишуть, яка ти молодець», - розмірковував Олександр.

Проте серед опитаних були й такі, які заявили, що щиро вірять всьому, що говорить влада. Пенсіонерка Марія із Полтави зазначила, що захворіла на короанвірус практично одразу, коли почула про нього по телевізору.

«Перечислють симптоми, а й розумію, що у мене все це є. До лікаря не ходила. У нас в селі з цим важко. По-перше, дороги погані, в місто незручно виїхати. По-друге, там зараз якісь сімейні лікарі працюють, щось там укладати треба. Нема мені часу», - зізналась жінка.

Нагадаємо, від сьогодні сертифікат про вакцинацію у українців представники бізнесу перевірятимуть через додаток «Дія».