В Україні почали діяти нові жорсткі правила карантину

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Вакциновані мають бути усі й перевірки будуть ретельнішими.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 6 грудня, в Україні діють нові правила карантину. Так, на українців чекають наступні зміни. Бізнес повинен перевіряти наявність сертифікату про вакцинацію у клієнтів та співробітників. Це обов'язкова умова для роботи в жовтій, оранжевій, червоній зонах.
В кафе, ресторани, спортзали, кінотеатри та для прийняття участі у масових заходах у жовтій та помаранчевій зонах треба демонструвати сертифікат про вакцинацію принаймні однією дозою вакцини. Раніше у жовтій та помаранчевій зоні не перевіряли документ про вакцинацію.
Перевірятимуть сертифікати тепер по-особливому – за допомогою зчитування QR-коду додатком «Дія». В жовтій та оранжевій зонах школи мають мати 100% вакцинований персонал, але хоча б однією дозою.
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