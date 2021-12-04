У Польщі кількість заробітчанин зросла на чверть

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Всього за місяць в Польщу прибули 636 тисяч українців.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у жовтні в Польщу працевлаштувалися 636 тисяч українців. Відповідну інформацію надала компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.
«Підрахунки проводилися за кількістю сплачених страхових внесків. Така кількість українців на 23,8% більша, ніж у 2019 році, до початку пандемії», - відзначили експерти.
Разом з тим у Польщі відзначають нестачу трудової сили. До слова, за рік кількість легальних українських трудових мігрантів зросла на 19,2%.
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