Від Окмірону ще ніхто не помер – ВООЗ

Аня Мартинюк 04 грудня 2021, 13:32

Але особливості нового штаму все ще досліджуються.

Новину передає «Преса України».

За даними ВООЗ, серед випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон" ніхто ще не помер. Як повідомило видання The Guardian, в організації все ще досліджують особливості новго штаму, в тому числі й питання про його можливого більшого рівня заразності.

Нагадаємо, раніше дослідники в ПАР заявили, що при новому штамі коронавірусу «Омікрон» ризик повторно захворіти на ковід значно вище, ніж при штамах «дельта» або «бета».