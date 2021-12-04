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Від Окмірону ще ніхто не помер – ВООЗ

Аня Мартинюк 04 грудня 2021, 13:32
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Від Окмірону ще ніхто не помер – ВООЗ

Але особливості нового штаму все ще досліджуються.  

Новину передає «Преса України». 

За даними ВООЗ, серед випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон" ніхто ще не помер. Як повідомило видання The Guardian, в організації все ще досліджують особливості новго штаму, в тому числі й питання про його можливого більшого рівня заразності.

Нагадаємо, раніше дослідники в ПАР заявили, що при новому штамі коронавірусу «Омікрон» ризик повторно захворіти на ковід значно вище, ніж при штамах «дельта» або «бета».  

 

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