Від Окмірону ще ніхто не помер – ВООЗ

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Але особливості нового штаму все ще досліджуються.
Новину передає «Преса України».
За даними ВООЗ, серед випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон" ніхто ще не помер. Як повідомило видання The Guardian, в організації все ще досліджують особливості новго штаму, в тому числі й питання про його можливого більшого рівня заразності.
Нагадаємо, раніше дослідники в ПАР заявили, що при новому штамі коронавірусу «Омікрон» ризик повторно захворіти на ковід значно вище, ніж при штамах «дельта» або «бета».
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