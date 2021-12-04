Аня Мартинюк 04 грудня 2021, 12:54

Правильно буде «Türkiye».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що турецький президент Раджеп Ердоган перейменував Туреччину. Він змінив експортний бренд своєї країни. Тепер замість «Turkey» скрізь писатимуть «Türkiye».

Зміни націлені на підвищення впізнаваності відомої турецької продукції за кордоном. Тепер на турецьких товарах буде напис «Made in Türkiye».

Разом з тим в офіційних документах країни, у тому числі будь-яких листуваннях з іноземними державами та організаціями, замість слів використовуватиметься єдиний новий термін – «Türkiye».