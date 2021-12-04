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У київському кафе Зеленському присвятили графіті

Аня Мартинюк 04 грудня 2021, 12:21
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У київському кафе Зеленському присвятили графіті

Зображено президента на Мерседесі, який збиває себе ж на велосипеді. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у київському кафе «Реберна на Арсенальній» на стіні з'явився малюнок, на якому зображено президента Володимира Зеленського з булавою. В такому образі Василя Петровича Голобородька він балотувався в президенти.

Так, на малюнку президент в Мерседесі збиває себе ж на велосипеді. Символічний сенс зображення є цілком прозорим: серіальний образ, на який клюнули більшість виборців Зеленського, виявився далеким від реального. Причому його чарівність зруйнував сам Зеленський.

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