У київському кафе Зеленському присвятили графіті

Аня Мартинюк 04 грудня 2021, 12:21

Зображено президента на Мерседесі, який збиває себе ж на велосипеді.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у київському кафе «Реберна на Арсенальній» на стіні з'явився малюнок, на якому зображено президента Володимира Зеленського з булавою. В такому образі Василя Петровича Голобородька він балотувався в президенти.

Так, на малюнку президент в Мерседесі збиває себе ж на велосипеді. Символічний сенс зображення є цілком прозорим: серіальний образ, на який клюнули більшість виборців Зеленського, виявився далеким від реального. Причому його чарівність зруйнував сам Зеленський.