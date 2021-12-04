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В Україні захворюваність на ковід пішла на спад

Аня Мартинюк 04 грудня 2021, 11:37
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В Україні захворюваність на ковід пішла на спад

До цього спостерігалось триденне зростання.

Новину передає «Преса України».

3 грудня в Україні виявили 13 206 нових ковідних хворих. За даними МОЗ, серед них 1 196 дітей та 200 медиків. За минулу добу до лікарень потрапили 2 764 особи.

436 пацієнтів, на жаль, померли. Одужали 22 765 українців.

Відомо, що за добу було зроблено 216 129 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 75 557 українців, другу – 140 572 особи.

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