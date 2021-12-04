В Україні захворюваність на ковід пішла на спад

Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію 13:18
Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою 12:47
Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді 10:49
Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих 10:08
Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота 09:05
Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль 09:38
Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року 09:02
В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль 08:36
У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000 13:59
Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні 13:38
По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко 12:54
Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію 11:31
До цього спостерігалось триденне зростання.
Новину передає «Преса України».
3 грудня в Україні виявили 13 206 нових ковідних хворих. За даними МОЗ, серед них 1 196 дітей та 200 медиків. За минулу добу до лікарень потрапили 2 764 особи.
436 пацієнтів, на жаль, померли. Одужали 22 765 українців.
Відомо, що за добу було зроблено 216 129 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 75 557 українців, другу – 140 572 особи.
13:18: Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію
12:47: Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою
11:20: Майже 44% українців зробили щеплення від коронавірусу
10:49: Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді
10:08: Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.