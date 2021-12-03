8 областей та Київ вийдуть з червоної зони

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Про це заявив міністр Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував вихід з червоної карантинної зони 8 з 19 українських регіонів. В червону зону наразі входять Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька. А також у Києві.
Вихід областей з червоної зони запланований з наступного тижня.
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