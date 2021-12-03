Перші зимові вихідні в Україні будуть мокрими

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 13:41

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що перші зимові вихідні в Україні виділяться мокрим снігом та дощем. А саме у східних областях та на Півдні, окрім Одещини.

«Решту території України завтра звільнить від фронтальних опадів антициклон. Підвищиться атмосферний тиск. Проте повітря все одно буде насичене вологою», - зазначила вона.

5 грудня опади очікуються практично повсюду. Але вони будуть періодичними та невеликими.

«Температура повітря передбачається низькою, вночі -1-7 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. На Півдні та в суботу хіба що на Сході до +3+8 градусів», - йдеться в повідомленні.

У Києві 4-го грудня без опадів, 5-го грудня подекуди мряка, мокрий сніг чи дощ.