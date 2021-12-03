Перші зимові вихідні в Україні будуть мокрими

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Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що перші зимові вихідні в Україні виділяться мокрим снігом та дощем. А саме у східних областях та на Півдні, окрім Одещини.
«Решту території України завтра звільнить від фронтальних опадів антициклон. Підвищиться атмосферний тиск. Проте повітря все одно буде насичене вологою», - зазначила вона.
5 грудня опади очікуються практично повсюду. Але вони будуть періодичними та невеликими.
«Температура повітря передбачається низькою, вночі -1-7 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. На Півдні та в суботу хіба що на Сході до +3+8 градусів», - йдеться в повідомленні.
У Києві 4-го грудня без опадів, 5-го грудня подекуди мряка, мокрий сніг чи дощ.
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