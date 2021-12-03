Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію 13:18
Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою 12:47
Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді 10:49
Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих 10:08
Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота 09:05
Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль 09:38
Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року 09:02
В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль 08:36
У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000 13:59
Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні 13:38
По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко 12:54
Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію 11:31
«Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського 10:47
Треба дати згоду на обробку персональних даних про своє здоров'я.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, у Мінцифрах розповіли, як згенерувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Для цього треба мати на телефоні додаток «Дія», авторизуватися, натиснути «додати документ» або вибрати «Covid-сертифікати» в послугах, дати згоду на обробку персональних медичних даних, переконатися, що сертифікат про повну вакцинацію є у системі.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також стало відомо, що тисячу від президента можна витратити не лише на купівлю абонементу у спортзал, внутрішні квитки, а й на купівлю книг.
13:18: Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію
12:47: Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою
11:20: Майже 44% українців зробили щеплення від коронавірусу
10:49: Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді
10:08: Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих
09:05: Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.