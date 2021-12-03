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Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 13:18
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Українцям озвучили алгоритм отримання 1000 грн за вакцинацію

Треба дати згоду на обробку персональних даних про своє здоров'я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, у Мінцифрах розповіли, як згенерувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Для цього треба мати на телефоні додаток «Дія», авторизуватися, натиснути «додати документ» або вибрати «Covid-сертифікати» в послугах, дати згоду на обробку персональних медичних даних, переконатися, що сертифікат про повну вакцинацію є у системі.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також стало відомо, що тисячу від президента можна витратити не лише на купівлю абонементу у спортзал, внутрішні квитки, а й на купівлю книг.

 

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