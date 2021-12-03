Стало відомо, чому «Вовину тисячу» не видаватимуть готівкою

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 12:47

Гроші хочуть все ж повернути назад в казну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу не видадуть на руки через те, що існує ризик виведення їх з економіки. Так, в Офісі президента побоюються зростання інфляції на цьому тлі.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко зауважив, що гроші можна витратити через програму «Дія», однак чіткого алгоритму все ще немає. За його словами, живі гроші неможливо проконтролювати, на що вони були витрачені. Одне відомо, пенсіонери навряд чи скористаються тисячею від Зеленського, оскільки не всі мають смартфони і не всім треба витрачати гроші на фітнес.