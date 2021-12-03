Майже 44% українців зробили щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 11:20

Повністю вакциновано 37% дорослого населення.

Новину передає «Преса України».

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 3 грудня в Україні 43,8% дорослого населення вакцинувалися від коронавірусу щонайменше однією дозою. 37,2% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації.

У МОЗ орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка очікує 40% щеплених людей у світі.

«З початку вакцинальної кампанії в Україні прищепилися 13610070 осіб, з них отримали одну дозу – 13610068 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11549490 осіб. Загалом в Україні зробили 25 159 558 щеплень», - йдеться в повідомленні.

Проте, як відомо, значна частина українців купують довідки про вакцинацію.