Майже 44% українців зробили щеплення від коронавірусу

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Повністю вакциновано 37% дорослого населення.
Новину передає «Преса України».
За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 3 грудня в Україні 43,8% дорослого населення вакцинувалися від коронавірусу щонайменше однією дозою. 37,2% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації.
У МОЗ орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка очікує 40% щеплених людей у світі.
«З початку вакцинальної кампанії в Україні прищепилися 13610070 осіб, з них отримали одну дозу – 13610068 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11549490 осіб. Загалом в Україні зробили 25 159 558 щеплень», - йдеться в повідомленні.
Проте, як відомо, значна частина українців купують довідки про вакцинацію.
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