Багато ніколи не буває: Депутати України про доходи у Раді

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 10:49

Кажуть, що грошей для них багато не буває.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти поспілкувалися з депутатами країни. Останні відповіли, чи покращився їх рівень доходів за час депутатства. Нардеп «Слуги народу» Олександр Качура жаліється, що з прибутками стало гірше, бо раніше займався бізнесом.

Перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко заявив, що в нього все, як і було раніше. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував глянути на його декларацію. За його словами, фінансовий стан погіршився.

Депутат «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко теж відніс себе до тих, у кого фінансові справи погіршилися. Депутат партії Петра Порошенка «ЄС» Олексій Гончаренко стверджує, що його рівень життя принципово не змінився.

Депутат партії ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що нічого не змінилося.

«Розтягнути шлунок дуже легко, потім його назад приводити в нормальний стан дуже складно. Багато ніколи не буває: хоч би скільки було мало, тому я навчився і вибудував рамки свого достатку і своїх потреб», - зазначив він.

Депутат «За майбутнє» Ігор Палиця зазначив, що його рівень життя точно не покращав за часи роботи депутатів.