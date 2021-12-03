Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 10:08

З «картою киянина» платити доведеться менше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що столичний мер Віталій Кличко попередив, що після закінчення опалювального сезону ціна на громадський траспорт у Києві буде різною. Для жителів міста вона буде одна, жителів області – інша, для приїжджих теж діятиме свій тариф.

Остаточне рішення щодо вартості проїзду не ухвалене. Передбачається, що кияни з «карткою киянина» платитимуть 12 гривень, жителі області платитимуть 14 гривень, туристи – 20 гривень.