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З «картою киянина» платити доведеться менше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що столичний мер Віталій Кличко попередив, що після закінчення опалювального сезону ціна на громадський траспорт у Києві буде різною. Для жителів міста вона буде одна, жителів області – інша, для приїжджих теж діятиме свій тариф.
Остаточне рішення щодо вартості проїзду не ухвалене. Передбачається, що кияни з «карткою киянина» платитимуть 12 гривень, жителі області платитимуть 14 гривень, туристи – 20 гривень.
10:08: Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих
09:05: Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота
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