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Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 10:08
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Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих

З «картою киянина» платити доведеться менше.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що столичний мер Віталій Кличко попередив, що після закінчення опалювального сезону ціна на громадський траспорт у Києві буде різною. Для жителів міста вона буде одна, жителів області – інша, для приїжджих теж діятиме свій тариф.

Остаточне рішення щодо вартості проїзду не ухвалене. Передбачається, що кияни з «карткою киянина» платитимуть 12 гривень, жителі області платитимуть 14 гривень, туристи – 20 гривень.

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