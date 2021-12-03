У Лондоні глузують подарованою Норвегією ялинки

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Жителі Лондону глузують, що дерево могло перехворіти коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що жителі Лондону посміялися з подарованої норвежцями головної ялинки країни. Так, місцевим жителям не сподобалось, що дерево дещо облізле.
Нагадаємо, щороку Норвегія дарує Лондону ялинку до Різдва на знак подяки за підтримку у Другій світовій війні. Цього року Лондон отримав 20-метрову «красуню», яка, не виключено, після прикрашання стане привабливішою.
Тим не менше жителі Лондону жартують, що ялинка виглядає так, ніби вона перехворіла коронавірусом. Дехто жартома поцікавився: «Ми воювали з Норвегією?».
10:08: Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих
09:05: Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота
09:38: Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль
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08:36: В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль
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