У Лондоні глузують подарованою Норвегією ялинки

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 09:30

Жителі Лондону глузують, що дерево могло перехворіти коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що жителі Лондону посміялися з подарованої норвежцями головної ялинки країни. Так, місцевим жителям не сподобалось, що дерево дещо облізле.

Нагадаємо, щороку Норвегія дарує Лондону ялинку до Різдва на знак подяки за підтримку у Другій світовій війні. Цього року Лондон отримав 20-метрову «красуню», яка, не виключено, після прикрашання стане привабливішою.

Тим не менше жителі Лондону жартують, що ялинка виглядає так, ніби вона перехворіла коронавірусом. Дехто жартома поцікавився: «Ми воювали з Норвегією?».