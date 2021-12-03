Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 09:05

Кіт Степан – зірка інтернету.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що італійський модний будинок Valentino купив рекламу у 13-річного харківського кота на кличку Степан. Кіт став популярним у Мережі після того, як американська співачка Брітні Спірс опублікувала знімок, де тварина позує з келихом вина.

Власниця кота Ганна зазначила, що Степана показували Discovery, американський MTV придбав права на один із роликів, із Останкіно дзвонили, а тепер й бренд Valentino замовив рекламу.

Так, у рекламі кіт позує поруч із сумкою Rockstud за близько чотири тисячі євро.