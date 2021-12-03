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Кіт Степан – зірка інтернету.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що італійський модний будинок Valentino купив рекламу у 13-річного харківського кота на кличку Степан. Кіт став популярним у Мережі після того, як американська співачка Брітні Спірс опублікувала знімок, де тварина позує з келихом вина.
Власниця кота Ганна зазначила, що Степана показували Discovery, американський MTV придбав права на один із роликів, із Останкіно дзвонили, а тепер й бренд Valentino замовив рекламу.
Так, у рекламі кіт позує поруч із сумкою Rockstud за близько чотири тисячі євро.
10:08: Кличко анонсував різні ціни на проїзд для киян і приїжджих
09:05: Модний будинок Valentino замовив рекламу у українського кота
09:38: Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль
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