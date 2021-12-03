В Україні 13 777 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 грудня 2021, 08:28

Побільшало пацієнтів, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, у прес-службі МОЗ оновили коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 13777 нових хворих. Так, четвертий день поспіль спостерігається зростання кількості нових хворих.

Серед нових хворих 1 279 дітей та 222 медики. У лікарні потрапили 2992 пацієнти. 22 893 особи вчора одужали. На жаль, 509 випадків захворювання виявилися летальними.

За даними МОЗ, в Україні минулої доби зробили 206 710 щеплень від коронавірусу.

Вчора в Україні зробили 206 710 щеплень від коронавірусу. 70581 людина отримала першу дозу вакцини, 136129 отримали друге щеплення.