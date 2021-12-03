В Україні 13 777 нових ковідних хворих

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Побільшало пацієнтів, які одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, у прес-службі МОЗ оновили коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 13777 нових хворих. Так, четвертий день поспіль спостерігається зростання кількості нових хворих.
Серед нових хворих 1 279 дітей та 222 медики. У лікарні потрапили 2992 пацієнти. 22 893 особи вчора одужали. На жаль, 509 випадків захворювання виявилися летальними.
За даними МОЗ, в Україні минулої доби зробили 206 710 щеплень від коронавірусу.
Вчора в Україні зробили 206 710 щеплень від коронавірусу. 70581 людина отримала першу дозу вакцини, 136129 отримали друге щеплення.
09:38: Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль
09:02: Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року
08:36: В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль
13:59: У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000
13:38: Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні
12:54: По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко
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