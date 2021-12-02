ВРУ затвердила бюджет України на 2022 рік

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268 депутатів віддали свій голос.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, ВРУ ухвалила у другому читанні державний бюджет України. Свій голос «за» віддали 268 нардепів.
«Слуги народу» підтримали проект 215 голосами, «Довіра» 19 голосами, «За майбутнє» – 21 голосом, «Позафракційні» – 10 голосами, «Батьківщина» – 2 голосами, «Голос» – 1 голосом.
09:38: Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль
09:02: Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року
08:36: В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль
13:59: У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000
13:38: Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні
12:54: По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко
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