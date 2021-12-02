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ВРУ затвердила бюджет України на 2022 рік

Аня Мартинюк 02 грудня 2021, 14:05
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ВРУ затвердила бюджет України на 2022 рік

268 депутатів віддали свій голос.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, ВРУ ухвалила у другому читанні державний бюджет України. Свій голос «за» віддали 268 нардепів.

«Слуги народу» підтримали проект 215 голосами, «Довіра» 19 голосами, «За майбутнє» – 21 голосом, «Позафракційні» – 10 голосами, «Батьківщина» – 2 голосами, «Голос» – 1 голосом.

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