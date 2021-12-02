Строительные камни: Как выбрать

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 10:26

Качество и количество строительных камней в основном зависят от доступных на месте материалов и инженера-строителя. Камни, которые являются экономически эффективными и доступными на местном уровне, являются наиболее предпочтительными для строительства. Однако ниже приведены некоторые критерии выбора хорошего строительного камня или исскуственного строительного камня, как керамический блок и другие.

Что нужно знать

Важно обращать внимание на такие критерии:

Прочность: прочность камня должна быть способна выдерживать приложенную нагрузку или преодолевать нагрузку.

Долговечность: камень должен существовать во всех климатических условиях и противостоять всем естественным разрушающим воздействиям.

Экономически выгодно: если камни доступны на месте, это снижает расходы на транспортировку. Также стоимость обработки и полировки камня не должна быть высокой.

Внешний вид: внешний вид камня должен быть эстетичным и соответствовать требованиям полировки.

Твердость и ударная вязкость: он должен быть достаточно прочным и твердым, чтобы выдерживать все нагрузки, возникающие из-за сейсмических сил, ветровых нагрузок и нагрузки надстройки.

Собственный вес и удельный вес: собственный вес камня должен не увеличивать нагрузку на надстройку или собственный вес.

Свойство впитываемости и пористости: камни не должны быть пористыми и не пропускать дождевую или кислую воду любого типа. Они непроницаемы для любых жидкостей. Также камень не должен показывать никаких характеристик впитывания жидкости.

Легкость отделки: Стоимость отделки в значительной степени способствует увеличению стоимости каменной кладки. Обработка камней с меньшей прочностью не требует усилий.

Устойчивость к теплу и огню: Камень должен иметь очень низкий объем расширения из-за большого увеличения температуры.

Свойства хорошего строительного камня

Обычно строители обращают внимание на текстуру. Хорошие строительные камни должны иметь мелкокристаллическую структуру, в которой не должно быть полостей, трещин или участков мягкого или рыхлого материала. Камни с такой текстурой такие прочные и долговечные.

Хороший строительный камень должен быть прочным, и для того, чтобы камни были долговечными, необходимо тщательно учитывать их естественное основание.