Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль 09:38
Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року 09:02
В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль 08:36
У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000 13:59
Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні 13:38
По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко 12:54
Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію 11:31
«Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського 10:47
Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість 10:09
«Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців 13:39
Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили 11:47
Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату 11:14
З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної 10:43
Лот пішов за 100 тисяч доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що відомий український тревел-блогер Антон Птушкін продав свій автомобіль Smart за $100 тисяч. Таку суму запропонували на благодійному аукціоні. Всі гроші підуть благодійному фонду «Таблеточки».
«Це маленька історія про великий вчинок, сам він точно ніколи не розповість», зазначив підприємець Сергій Неклева.
Нагадаємо, Антон Птушкін став заслуженим журналістом України.
09:38: Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль
09:02: Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року
08:36: В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль
13:59: У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000
13:38: Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні
12:54: По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко
11:31: Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.