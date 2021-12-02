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Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль

Аня Мартинюк 02 грудня 2021, 09:38
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Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль

Лот пішов за 100 тисяч доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що відомий український тревел-блогер Антон Птушкін продав свій автомобіль Smart за $100 тисяч. Таку суму запропонували на благодійному аукціоні. Всі гроші підуть благодійному фонду «Таблеточки».

«Це маленька історія про великий вчинок, сам він точно ніколи не розповість», зазначив підприємець Сергій Неклева.

Нагадаємо, Антон Птушкін став заслуженим журналістом України.

 

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