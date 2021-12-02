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Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року

Аня Мартинюк 02 грудня 2021, 09:02
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Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року

Серед них Брітні Спірс, Олексій Навальний, гендиректор Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Bloomberg оприлюднив список із 50 найвпливовіших людей 2021 року. Перелік можна побачити на сайті агентства. Так, до нього увійшли співачка Брітні Спірс, російський опозиціонер Олексій Навальний, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

Варто зазначити, що Pfizer у партнерстві з компанією BioNTech уклали надуспішну угоду на суму понад 36 мільярдів доларів. Так, їх вакцина від ковіду стала найбільш продаваним фармацевтичним продуктом у 2021 році. 

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