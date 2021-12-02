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Серед них Брітні Спірс, Олексій Навальний, гендиректор Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Bloomberg оприлюднив список із 50 найвпливовіших людей 2021 року. Перелік можна побачити на сайті агентства. Так, до нього увійшли співачка Брітні Спірс, російський опозиціонер Олексій Навальний, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.
Варто зазначити, що Pfizer у партнерстві з компанією BioNTech уклали надуспішну угоду на суму понад 36 мільярдів доларів. Так, їх вакцина від ковіду стала найбільш продаваним фармацевтичним продуктом у 2021 році.
09:38: Відомий український блогер Птушкін дорого продав свій смарт-мобіль
09:02: Bloomberg опублікував список 50 найвпливовіших людей 2021 року
08:36: В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль
13:59: У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000
13:38: Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні
12:54: По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко
11:31: Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію
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