В Україні захворюваність на ковід зростає вже три дні поспіль

Аня Мартинюк 02 грудня 2021, 08:36

Понад 500 пацієнтів з різними хворобами померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, у прес-службі МОЗ розповіли, що в Україні вже третій день зростає захворюваність на коронавірус. За минулу добу виявили 13 531 нового хворого. Серед них 1 346 дітей та 240 медиків. Одужали 23 535 людей.

525 пацієнтів померли.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина», - додали у відомстві.

У МОЗ все ще агітують за те, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.