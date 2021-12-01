У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 13:59

На такі гроші можуть розраховувати не всі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, депутат президентської фракції «Слуга народу», голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, як працюватиме економічний паспорт українця. Нагадаємо, ведення паспорта сьогодні анонсував президент Володимир Зеленський.

За його словами, діти, народжені з 2019 року, матимуть такий документ і з настанням повноліття вони отримають по 10 тисяч доларів.

«У нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не лише від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо лише про ренту. Рента розподіляється між дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума менша за встановлену законопроектом, то різниця дотується за рахунок держави Ми розраховуємо на те, що після досягнення повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті гривні з урахуванням інфляції», - пояснив він.

Так, перші 10 тисяч доларів зможуть отримати лише 2037 року.