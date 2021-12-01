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Щоб таким, як Супрун, було легше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирішив запровадити подвійне громадянство. У ході свого щорічного послання у ВРУ він озвучив відповідну ідею.
Так, ініціатором закону стане сам президент. За його словами, подвійне громадянство буде актуальним представникам української діаспори в США та Канаді.
«Я знаю, наскільки важливим для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів», - зазначив він.
Для прикладу він назвав Уляну Супрун, якій для роботи в Україні на благо США довелось відмовитися від американського громадянства.
13:59: У ВРУ розповіли, як роздаватимуть українцям по $10 000
13:38: Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні
12:54: По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко
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