Зеленський дав добро подвійному громадянству в Україні

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 13:38

Щоб таким, як Супрун, було легше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирішив запровадити подвійне громадянство. У ході свого щорічного послання у ВРУ він озвучив відповідну ідею.

Так, ініціатором закону стане сам президент. За його словами, подвійне громадянство буде актуальним представникам української діаспори в США та Канаді.

«Я знаю, наскільки важливим для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів», - зазначив він.

Для прикладу він назвав Уляну Супрун, якій для роботи в Україні на благо США довелось відмовитися від американського громадянства.