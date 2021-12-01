По-багатому: Стиліст розкритиквала новий наряд Тимошенко

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 12:54

61-річна Тимошенко дебютувала в наряді Дольче Габбана.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимишенко продемонструвала у ВРУ новий наряд – костюм модного дому Дольче Габбана. Особливістю костюму є об'ємні прикраси. Традиційно політик була на високих підборах.

Експерти у сфері моди та стилю «розібрали» образ Тимошенко. За їх словами, модним в образі політика є лише чорний колір.

«Великі імітації каміння були популярні більше десяти років тому, і в останніх колекціях таких моделей немає. Мабуть, піджак — стоковий. Але такі актуальні речі цього бренду коштують близько трьох тисяч євро. Смислове навантаження декору на комірі відсилає до епох, які славилися стрімким розвитком сфери розваг, «культу насолоди», інфантильністю та фаворитизмом, коли в аристократичних колах панувала надмірна розкіш, а народ загруз у середньовічній темряві. Питання, чи доречно в сучасних політичних колах натякати на статус королівської особи», - розповіла стилістка Олена Тиха.

Варто зазначити, що 61-річна Тимошенко не забуває про свіжий макіяж та ідеальну укладку. Народна обраниця охоче позує перед фотокамерами.