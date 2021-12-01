Рено - Когда платить можно меньше

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 12:15

Когда дело доходит до автомобилей, все хотят снизить затраты. Кто не молился богам вождения, чтобы, когда загорается топливная лампа, они могли доползти на своей машине до ближайшей заправки? Одна из самых больших ежегодных расходов на вашу машину - это страховка. Независимо от того, распределяете ли вы стоимость по месяцам или выплачиваете ее единовременно, страхование автомобиля может быть одним из самых больших расходов. С Рено Авто можно поберечь свои деньги.

Хорошее старое

Renault Clio Hatchback - автомобиль, который в девяностые годы пользовался огромной популярностью, на рынке, но уступил место Focus, Fiesta и Corsa. Но это по-прежнему отличный автомобиль и, безусловно, один из самых красивых хэтчбеков на рынке. Его гладкие галльские изгибы создают такой же красивый интерьер.

В багажнике достаточно места для сумок для покупок, а стандартное оборудование гораздо более просторное, чем обычно. Развлекательные программы с сенсорным экраном и DAB-радио не вызывают насмешек.

Отличное старое

Renault предвосхитила что-то грандиозное, выпустив новый рено колеос. Впервые появился Renault Capture в 2013 году, с его пикантным взглядом на городские автомобили, до того, как два года спустя был представлен Renault Kadjar, который сокрушил группу внедорожников малого и среднего размера.

Но Renault делает ставку на более старую модель на рынке, и хотя Koleos продается с 2007 года, его последнюю версию можно принять за совершенно другой автомобиль, таковы достижения в области автомобильных технологий и дизайна за последние 10 лет. Фактически, Renault прекратил выпуск первого поколения Koleos, из-за его преждевременной кончины виноваты низкие продажи.

Покупателям стоит обратить внимание и на красотку renault sandero stepway. Это недорогая хорошая машина для неидеальных дорог. Ее главные преимущества:

Цена.

Дешевизна запчастей и обслуживания.

Повышенный клиренс.

И хотя некоторые водители могут захотеть выбрать модель с полным приводом для более длинных загородных поездок, в качестве дорожного автомобиля эта версия с передним приводом чувствовал себя готовым к любой работе. Ощущение пространства, которое чувствуют водители любой машины Рено, определенно позволяет насладится ездой с любую погоду.