Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію 11:31
«Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського 10:47
Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість 10:09
«Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців 13:39
Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили 11:47
Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату 11:14
З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної 10:43
У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу 11:25
В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева 10:52
На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення 09:08
Але будуть виключення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що соціальна мережа Twitter оновила політику конфіденційності. Користувачів попередили, що якщо вони публікуватимуть фото без згоди людей, які на них зображені, такі знімки видалятимуть.
«Коли ми отримаємо повідомлення від зображених осіб або уповноваженого представника про те, що вони не дали згоди на передачу свого особистого зображення або відео, ми видалимо його», - відзначили в соцмережі.
Але нові правила не торкнуться ЗМІ, в яких фігурують «громадські діячі або окремі особи, коли журналістом використовуються фото та супровідний текст твіту в громадських інтересах або підвищують цінність громадського обговорення».
11:31: Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію
10:47: «Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського
10:09: Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість
13:39: «Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.