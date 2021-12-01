Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 11:31

Але будуть виключення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що соціальна мережа Twitter оновила політику конфіденційності. Користувачів попередили, що якщо вони публікуватимуть фото без згоди людей, які на них зображені, такі знімки видалятимуть.

«Коли ми отримаємо повідомлення від зображених осіб або уповноваженого представника про те, що вони не дали згоди на передачу свого особистого зображення або відео, ми видалимо його», - відзначили в соцмережі.

Але нові правила не торкнуться ЗМІ, в яких фігурують «громадські діячі або окремі особи, коли журналістом використовуються фото та супровідний текст твіту в громадських інтересах або підвищують цінність громадського обговорення».