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Але не всі представники президентської фракції дотримуються дрескоду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить у ВРУ з посланням. До Ради уже зібралися представники президентської фракції з футболками із написом «За президента, проти олігархів».
«Я переконаний, що наші гасла, плакати, це те, що ми робимо. Ті кроки, які робить команда президента по боротьбі з олігархами безпрецедентні. Всі говорили і продовжують говорити про те, що вони боротимуться з олігархами, але за 30 років незалежності олігархи ставали тільки сильніше і багатше. А те, що робимо, ми викликає опір», - розповів нардеп Данило Гетьманцев.
Таку ж футболку вдягнув Микола Тищенко, а от його однопартієць Максим Бужанський не вдягав футболки з гаслом.
11:31: Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію
10:47: «Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського
10:09: Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість
13:39: «Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців
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