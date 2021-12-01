«Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 10:47

Але не всі представники президентської фракції дотримуються дрескоду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить у ВРУ з посланням. До Ради уже зібралися представники президентської фракції з футболками із написом «За президента, проти олігархів».

«Я переконаний, що наші гасла, плакати, це те, що ми робимо. Ті кроки, які робить команда президента по боротьбі з олігархами безпрецедентні. Всі говорили і продовжують говорити про те, що вони боротимуться з олігархами, але за 30 років незалежності олігархи ставали тільки сильніше і багатше. А те, що робимо, ми викликає опір», - розповів нардеп Данило Гетьманцев.

Таку ж футболку вдягнув Микола Тищенко, а от його однопартієць Максим Бужанський не вдягав футболки з гаслом.