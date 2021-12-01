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Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 10:09
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Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість

Михайло Ковальчук звинуватив працівників у порушенні конституційних прав.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що в аеропорту "Бориспіль" депутат Київради Михайло Ковальчук відмовився одягати маску під час реєстрації на посадку в літак. В результаті йому відмовили у реєстрації.

 За його словами, його права, прописані в Конституції, порушують. При цьому співробітників аеропорту він назвав неадекватними. 

«Так, уявіть, будь ласка. Тобто ви зараз свідомо порушуєте мої конституційні права, так?... Не носив, не ношу і носити не буду... ви реально неадекватні всі. Ви прихильники повалення конституційного ладу в Україні...», - заявив він.

В Мережі з’явилось відповідне відео.

 

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