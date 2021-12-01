Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію 11:31
«Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського 10:47
Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість 10:09
«Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців 13:39
Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили 11:47
Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату 11:14
З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної 10:43
У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу 11:25
В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева 10:52
На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення 09:08
Михайло Ковальчук звинуватив працівників у порушенні конституційних прав.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що в аеропорту "Бориспіль" депутат Київради Михайло Ковальчук відмовився одягати маску під час реєстрації на посадку в літак. В результаті йому відмовили у реєстрації.
За його словами, його права, прописані в Конституції, порушують. При цьому співробітників аеропорту він назвав неадекватними.
«Так, уявіть, будь ласка. Тобто ви зараз свідомо порушуєте мої конституційні права, так?... Не носив, не ношу і носити не буду... ви реально неадекватні всі. Ви прихильники повалення конституційного ладу в Україні...», - заявив він.
В Мережі з’явилось відповідне відео.
11:31: Twitter видалятиме фото, якщо люди на них не дали згоду на публікацію
10:47: «Слуги народу» одягнулися в футболки заради Зеленського
10:09: Столичний депутат влаштував розбірки, бо маска – це дурість
13:39: «Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.