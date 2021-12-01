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В Україні змінили розмір прожиткового мінімуму

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 09:31
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В Україні змінили розмір прожиткового мінімуму

Зміни незначні. 

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 1 грудня, розмір прожиткового мінімуму зріс із 2294 грн до 2393 грн. Про це йдеться у законі «Про державний бюджет України на 2021 рік».

Для дітей до 6 років  прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2100 грн, дітей віком від 6 до 18 років - до 2618 грн. Для працездатних осіб до 2481 грн, осіб, які втратили працездатність - до 1934 грн. 

Мінімальна декретна допомога для безробітних збільшиться до 2749 грн. 

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