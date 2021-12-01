Українським вчителям підняли зарплату

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 09:05

У керівників гуртків зарплата зросла до 12 053 грн.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства освіти та науки України повідомили, що з 1 грудня у директорів установ ВЗГ зарплати зростуть із 15 тис. 742 до 17 тис. 057 грн; молодих вчителів без категорії та стажу роботи – з 9 тис. 015 до 9 тис. 768 грн.; вчителів ІІ категорії – з 11 тис. 124 до 12 тис. 053 грн.; вчителів І категорії – з 11 тис. 912 до 12 тис. 906 грн; вчителів вищої категорії – по 12 тис. 698 до 13 тис. 759 грн.; помічників вчителя – з 10 тис. 338 до 11 тис. 200 грн.

Тим часом у керівників гуртків зарплата зросте з 11 тис. 124 до 12 053 грн., у педагогів-організаторів І категорії – з 10 тис. 445 до 11 тис. 317 грн.