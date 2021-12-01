В МОЗ оновили коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 01 грудня 2021, 08:31

Кількість хворих, як запевняють у відомстві, росте.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 30 листопада виявили 11 960 нових ковідних хворих. З них 1088 дітей та 207 медпрацівників.

«233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини», - йдеться в повідомленні.

Також 3 629 осіб було госпіталізовано, 557 пацієнтів померли, 26 160 осіб одужали.

«За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 450 341 особа; одужало – 2 972 192 особи; летальних випадків – 86 532; проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165», - йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 українців.