В МОЗ оновили коронавірусну статистику

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Кількість хворих, як запевняють у відомстві, росте.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 30 листопада виявили 11 960 нових ковідних хворих. З них 1088 дітей та 207 медпрацівників.
«233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини», - йдеться в повідомленні.
Також 3 629 осіб було госпіталізовано, 557 пацієнтів померли, 26 160 осіб одужали.
«За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 450 341 особа; одужало – 2 972 192 особи; летальних випадків – 86 532; проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165», - йдеться в повідомленні.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 українців.
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