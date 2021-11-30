Зима в Україні розпочнеться снігом

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Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що 1 грудня в Україні випаде мокрий сніг, а серйозного морозу не очікуєтсья. Свій прогноз представила Наталка Діденко. Синоптик зазначила, що вітер залишиться рвучким, подекуди навіть сильним.
«Температура повітря в більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу, завтра вдень від 1 морозу до 4 тепла, у південній частині +3+8 градусів. На дорогах вже з'являється ожеледиця - обережно!» - наголосила вона.
Потепління очікується 2-3 грудня. А саме на декілька градусів, а після вихідних очікується знову похолодання.
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11:47: Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили
11:14: Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату
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