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«Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців

Аня Мартинюк 30 листопада 2021, 13:39
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«Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців

Інакше гроші повернуться державі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що українці, які вакцинувалися від коронавірусу, можуть отримати так звану «Вовину тисячу» гривень з 19 грудня. Отриати її зможуть лише повністю вакциновані.

На використання коштів дадуть 4 місяці з дня їх надходження на картку. Заступниця міністра економіки Ірина Новікова зазначила, що гроші можна витратити на купівлю абонементу у спортзал або фітнес-клуб, на білети у кіно, театр, музей, на внутрішні білети на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Якщо гроші не будуть використані, зокрема, пенсіонери в селах навряд чи будуть ходити у фітнес-зал, то гроші повернуться державі.

 

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