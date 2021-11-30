В Україні понад 10 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 30 листопада 2021, 13:02

Та 561 летальний випадок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що в Україні за минулу добу виявили 10 554 нових випадків захворювання на коронавірус. За даними прес-служби МОЗ, з них 846 дітей та 197 медпрацівників.

561 українець за минулу добу помер. Усього з початку пандемії зареєстровано 85 975 смертей.

«За весь час пандемії в Україні захворіло 3438381 людина; одужало 2 946 032 особи; проведено ПЛР-тестування 15 869 089», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український міністр Віктор Ляшко повідомляв, що з 6 грудня жовта зона карантину матиме такі ж обмеження, що й червона.