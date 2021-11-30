В Україні понад 10 тисяч нових ковідних хворих

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Та 561 летальний випадок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що в Україні за минулу добу виявили 10 554 нових випадків захворювання на коронавірус. За даними прес-служби МОЗ, з них 846 дітей та 197 медпрацівників.
561 українець за минулу добу помер. Усього з початку пандемії зареєстровано 85 975 смертей.
«За весь час пандемії в Україні захворіло 3438381 людина; одужало 2 946 032 особи; проведено ПЛР-тестування 15 869 089», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше український міністр Віктор Ляшко повідомляв, що з 6 грудня жовта зона карантину матиме такі ж обмеження, що й червона.
13:39: «Вовину тисячу» можна буде потратити протягом 4 місяців
11:47: Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили
11:14: Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату
10:43: З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної
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