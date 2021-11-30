Під ВРУ принесли жалобне фото Гордона

Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили 11:47
Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату 11:14
З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної 10:43
У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу 11:25
В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева 10:52
На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення 09:08
Современный тренд одноразовые сигареты fumari и что надо о них знать 09:43
Как раскрутить веб-сайт: что нужно и чего не стоит делать? 07:18
Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги 10:47
США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон» 10:16
Фото приніс невідомий чоловік.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що під ВРУ встановили портрет журналіста Дмитра Гордона з чорною жалобною стрічкою. За даними журналістів, невідомий чоловік приніс фотографію та встановив її біля ліхтарного стовпа.
Очевидно, що перформанс є «відповіддю» на слова Дмитра Гордона про те, що президент Володимир Зеленський для нього помер. Раніше Гордон заявляв, що чинному лідеру Володимиру Зеленському залишилося правити 2,5 роки.
11:47: Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили
11:14: Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату
10:43: З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.