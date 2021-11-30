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Під ВРУ принесли жалобне фото Гордона

Аня Мартинюк 30 листопада 2021, 12:25
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Під ВРУ принесли жалобне фото Гордона

Фото приніс невідомий чоловік.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що під ВРУ встановили портрет журналіста Дмитра Гордона з чорною жалобною стрічкою. За даними журналістів, невідомий чоловік приніс фотографію та встановив її біля ліхтарного стовпа.

Очевидно, що перформанс є «відповіддю» на слова Дмитра Гордона про те, що президент Володимир Зеленський для нього помер. Раніше Гордон заявляв, що чинному лідеру Володимиру Зеленському залишилося правити 2,5 роки.

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