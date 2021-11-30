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В чотири рази.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що з 6 грудня українцям зміниться термін дії жовтого ковід-сертифікату. Він діятиме не 120 днів, а 30. Відповідну заяву зробив міністр МОЗ Віктор Ляшко.
«"Жовтий" сертифікат - це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19», - зазначив Ляшко.
Також він нагадав мінімальні інтервали для введення другої дози препарату. Для Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca - 28 днів.
11:47: Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили
11:14: Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату
10:43: З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
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