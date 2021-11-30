Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили

Аня Мартинюк 30 листопада 2021, 11:47

В чотири рази.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що з 6 грудня українцям зміниться термін дії жовтого ковід-сертифікату. Він діятиме не 120 днів, а 30. Відповідну заяву зробив міністр МОЗ Віктор Ляшко.

«"Жовтий" сертифікат - це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19», - зазначив Ляшко.

Також він нагадав мінімальні інтервали для введення другої дози препарату. Для Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca - 28 днів.