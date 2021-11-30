Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату

Аня Мартинюк 30 листопада 2021, 11:14

Мова йде про Тувалу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що Тувалу – перша у світі держава, яка готується до переїзду через зміну клімату. Як відомо, нещодавно міністр закордонних справ держави Саймон Кофе записав яскраве відеозвернення для кліматичного саміту ООН. Він стояв по коліна у воді.

Він також заявив, що влада Тувалу розглядає найгірший варіант розвитку подій через глобальне потепління. Так, острів буде затоплено світовим океаном. Це означає, що країні треба буде кудись переїхати.

Відомо, що близько 5000 Тувалу уже переїхали до Нової Зеландії. А це приблизно половина держави. Наразі влада працює над тим, щоб країни визнавали Тувалу, навіть коли держава втратить територію.