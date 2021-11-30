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Мова йде про Тувалу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що Тувалу – перша у світі держава, яка готується до переїзду через зміну клімату. Як відомо, нещодавно міністр закордонних справ держави Саймон Кофе записав яскраве відеозвернення для кліматичного саміту ООН. Він стояв по коліна у воді.
Він також заявив, що влада Тувалу розглядає найгірший варіант розвитку подій через глобальне потепління. Так, острів буде затоплено світовим океаном. Це означає, що країні треба буде кудись переїхати.
Відомо, що близько 5000 Тувалу уже переїхали до Нової Зеландії. А це приблизно половина держави. Наразі влада працює над тим, щоб країни визнавали Тувалу, навіть коли держава втратить територію.
11:47: Українцям – менше прав: Термні дії жовтого ковід-сертифікату скоротили
11:14: Перша у світі держава готується до переїзду через зміну клімату
10:43: З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
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