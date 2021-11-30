Как приготовить шашлык из говядины: советы и тонкости

zmxn 29 листопада 2021, 01:09

Многим кажется, что приготовление вкусного шашлыка слишком сложный процесс, но при наличии мангала, правильно отобранных качественных продуктов и соблюдении технологии больших проблем, как правило, не возникает. Вкусные, сочные и ароматные шашлыки получаются из правильно замаринованной и не пересушенной в процессе жарки говядины. В этой статье мы расскажем, какую часть туши лучше всего использовать для шашлыка, как выбрать состав маринада, какие правила необходимо соблюдать при приготовлении блюд из говядины, чтобы гости были в восторге.

Как подготовить мясо для шашлыка

Для приготовления шашлыка больше всего подходит свежее мясо крупного рогатого скота: вырезка и части со спины в области лопатки. Они, мягче и сочнее. Можно взять кострец, но маринуют его чуть дольше. Тазобедренный отруб, голяшка и прочие части туши с активно работающими при жизни животного мышцами не подходят для приготовления на открытом огне. С отобранного мяса удаляют все кости, прожилки и нарезают одинаковыми кубиками со сторонами примерно 4 см.

Как замариновать говядину на шашлык

Придать мясу дополнительный вкус, сочность и аромат помогают маринады. Мариновать мясо лучше всего в керамической, стеклянной или эмалированной посуде. Для маринования телятины достаточно 2-х часов. Мясо взрослых животных держат в маринаде шесть часов, а иногда и больше 24 или 48 часов. Длительное маринование производится в прохладном месте, например в подвале или в холодильнике. Приводим пять рецептов популярных маринадов:

1. Луковый маринад состоит из репчатого лука, молотого черного перца и соли. Примерно пол килограмма лука (возьмите больше, если мяса много) измельчают блендером. Полученную кашицу добавляют к кусочкам посоленного и поперченного мяса. В маринад можно добавить и другие специи по своему вкусу.

2. Винный маринад славится размягчающим эффектом. В состав входит: соль, нарезанный кольцами лук, мелко нарубленный чеснок, молотый острый перец, сухое красное вино примерно 700 мл. Все компоненты добавляют к кусочкам мяса, перемешивают и оставляют мариноваться.

3. Маринад с зеленью, соевым соусом и йогуртом позволяет получить нежный таящий во рту шашлык. В состав входит: соль, кинза, репчатый лук, йогурт и соевый соус. Лук нарезают кольцами, мелко режут кинзу и вместе с другими ингредиентами добавляют к мясу для маринования.

4. Кефирный маринад. В состав входят: молотый черный перец, сухие приправы, соль лук и кефир 500 мл. Мясо погружают в маринад и перемешивают.

5. Маринад из сока граната придает мясу пикантную кислинку и сочность. В состав входит кориандр, молотый черный перец, соль, лук, 1 литр гранатового сока и немного растительного масла. Полученный состав добавляют к кусочкам мяса, перемешивают и оставляют мариноваться.

Не стоит использовать маринады с большим количеством сухих трав и других неоднородных частиц, они будут обгорать в процессе приготовления и шашлык приобретет неаккуратный вид. Аналогичная ситуация может происходить и с кольцами лука нанизанными на шампур.

Как приготовить шашлык из говядины?

После маринования говядину нанизывают на шампуры. Для равномерной прожарки кусочки располагают с небольшими промежутками. Шампуры размещают на бортиках мангала, когда угли прогорят и покроются белесым пеплом. На открытом огне мясо быстро обуглится и сгорит. Шашлыки регулярно переворачивают, чтобы с разных сторон прожарка была равномерной. В зависимости от размера кусочков мяса говяжий шашлык жарится 25-35 минут. Для определения степени готовности прожаренный кусочек надрезают ножом. Если выступит красноватая жидкость мясо не готово. Нужно еще поджарить. В готовом шашлыке сок прозрачный. Очень важно остановится вовремя, чтобы не пересушить мясо.

У опытных кулинаров есть собственный проверенный временем рецепт шашлыка из говядины, а новички обязательно найдут для себя любимый способ приготовления.