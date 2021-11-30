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Відповідну заяву зробив міністр Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив українців про те, що з 6 грудня набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину. Так, у жовтій карантинній зоні дітимуьт такі ж обмеження, як і в червоній.
Відповідна заява прозвучала під час брифінгу. У жовтій зоні буде треба перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест. І співробітники і відвідувачі закладів повинін бути вакциновані.
10:43: З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
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