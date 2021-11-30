З грудня жовта карантинна зона в Україні прирівнюється до червоної

Аня Мартинюк 30 листопада 2021, 10:43

Відповідну заяву зробив міністр Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив українців про те, що з 6 грудня набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину. Так, у жовтій карантинній зоні дітимуьт такі ж обмеження, як і в червоній.

Відповідна заява прозвучала під час брифінгу. У жовтій зоні буде треба перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест. І співробітники і відвідувачі закладів повинін бути вакциновані.