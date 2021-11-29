Как рассчитать количество плитки для ванной комнаты?

zmxn 28 листопада 2021, 09:51

Планирование ремонтных работ в ванной комнате необходимо начать с расчета нужного количества строительных материалов. В частности предварительно нужно высчитать объем напольной плитки. Выполнять подсчеты при этом необходимо максимально точно, поскольку при недостатке это может остановить ремонт и потребовать дополнительной закупки, что выльется в непредвиденные траты времени и средств. Заказывать лишнее количество стойматериалов в «Mirad» (г. Ровно) – нерациональная трата денег, поскольку потом они могут нигде не пригодиться.

Как рассчитать количество плитки для пола

Первое, что стоит запомнить – чтобы правильно вычислять нужное количество материала, необходимо все полученные данные записывать на отдельный листок. В противном случае есть риск совершить ошибку и приобрести неправильный объем плитки.

Основными параметрами станет длина и ширина комнаты. Замерить можно рулеткой. Также необходимо уточнить размер плитки выбранного типа. При наличии этих данных, можно воспользоваться одним из 2 способов расчета:

Умножением длины комнаты на ширину выясняем площадь ванной. Далее по аналогичному принципу находим площадь одной плитки. Дальнейшим действием нужно делить общую площадь комнаты на тот же параметр материала. В результате получаем количество необходимых плиток. Если получается нецелый показатель, производится округление в большую сторону. Также рекомендуется заказывать материал с запасом, равным 5%. Это поможет компенсировать возможный брак и неточности кладки. Данный способ больше подходит для высчета нужного количества квадратной плитки на пол. Длину комнаты умножают на сторону плиты. Те же манипуляции производят с шириной помещения. После полученные результаты перемножают между собой. Относительно округления в большую сторону и запаса в пять процентов правила неизменны.

При посещении магазина можно выбрать любой понравившийся метод подсчета, но стандартным считается первый вариант.

Как рассчитать плитку для стен ванной комнаты

Чтобы правильно высчитать настенную отделку, необходимо к имеющимся данным добавить высоту помещения, замерить ее можно также рулеткой. Более длинный ряд вычислений подразумевает подсчет нужного объема для каждой отдельной стены. Однако предлагаем выбрать короткий метод. Для этого необходимо вычислить длину периметра без дверного проема.

При формировании популярной дизайнерской композиции в 3 ряда (низ, верх, бордюр), высоту нужно делить на три части в зависимости от планируемых пропорций. Площадь одной полосы считают аналогично площади пола, за исходные величины берут ширину стены и высоту ряда плитки. Таким же способом считается и площадь остальных полос. Затем для каждой из них подсчитывается нужное количество одноцветной плитки путем деления площади участка на площадь одной отдельной плитки.

Важным моментом является предварительное планирование рисунка. В некоторых случаях для декоративного украшения композиция дополняется специальными вставками, которые продаются поштучно. В таком варианте нужно вычесть из общей площади стены величину, равную площади данного элемента (-ов).

Процесс высчета необходимого количества плитки для ванной комнаты от «Mirad» в г. Ровно не требует специализированного образования и особого оборудования. С этим любой способен справиться самостоятельно. Достаточно подготовить рулетку, листок и карандаш для записей. При этом расчеты получаются максимально точными и помогут вам приобрести именно то количество отделочного материала, которое оптимально покроет требуемую площадь.