Уход за одеялом из овечьей шерсти

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Чтобы вещь служила как можно дольше и при этом сохраняла опрятный вид, необходимо правильно за ней ухаживать. Давайте ознакомимся с базовыми принципами ухода за тканями из натуральных материалов.
Давно не секрет, что шерсть является очень полезным натуральным материалом. Но, порой люди забывают, что при неправильном или недостаточном уходе такой привычный нам шерстяной атрибут может лишиться своих положительных качеств.
Есть несколько простых, но очень важных правил:
Шерсть, благодаря своей структуре, очень легко впитывает из окружающей среды посторонние запахи. Поэтому советуем вам перед первым использованием хорошенько проветрить шерстяной атрибут. Если есть возможность, оставьте его на свежем воздухе под прямыми солнечными лучами. Согласитесь, особенно приятно, когда ваше изделие пахнет свежестью морозного утра или летнего солнца!
Не забудьте внимательно изучить этикетку и рекомендации на упаковке. Одеяла “ТЕП” - высокое качество по фабричной цене.
Хранить натуральные ткани лучше всего в сухих и хорошо вентилируемых местах.
Храните шерстяное одеяло в сухом и проветриваемом месте, берегите от пыли и моли. Не забывайте периодически выносить его на воздух под прямые солнечные лучи. Вытряхивайте ткань и не допускайте запревания, ведь если хотя бы однажды плохо просушить материал - неприятный аромат станет его спутником на долгие месяцы.
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
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