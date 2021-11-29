Уход за одеялом из овечьей шерсти

zmxn 28 листопада 2021, 08:29

Чтобы вещь служила как можно дольше и при этом сохраняла опрятный вид, необходимо правильно за ней ухаживать. Давайте ознакомимся с базовыми принципами ухода за тканями из натуральных материалов.

Уход одеялом из овечьей шерсти

Давно не секрет, что шерсть является очень полезным натуральным материалом. Но, порой люди забывают, что при неправильном или недостаточном уходе такой привычный нам шерстяной атрибут может лишиться своих положительных качеств.

Есть несколько простых, но очень важных правил:

никогда не стирайте ваше одеяло в горячей воде, оптимальная температура - до 30 °С;

противопоказана этому изделию и слишком интенсивная механическая стирка;

одеяло следует периодически проветривать и оставлять на солнце.

Уход за одеялом до стирки и первого использования

Шерсть, благодаря своей структуре, очень легко впитывает из окружающей среды посторонние запахи. Поэтому советуем вам перед первым использованием хорошенько проветрить шерстяной атрибут. Если есть возможность, оставьте его на свежем воздухе под прямыми солнечными лучами. Согласитесь, особенно приятно, когда ваше изделие пахнет свежестью морозного утра или летнего солнца!

Не забудьте внимательно изучить этикетку и рекомендации на упаковке. Одеяла “ТЕП” - высокое качество по фабричной цене.

Хранить натуральные ткани лучше всего в сухих и хорошо вентилируемых местах.

Стирка шерстяного одеяла

самое важное правило - прохладная вода, горячая стирка испортит вашу постельную утварь из шерсти;

используйте предназначенные для материала средства, хорошо когда в составе таковых есть ланолин, он помогает одеялу сохранять опрятный вид долгое время;

интенсивная машинная стирка противопоказана, выбирайте только щадящие режимы;

если собрались стирать вручную: тереть, выжимать, выкручивать нельзя, в целом стирка шерсти - это скорее замачивание изделия в мыльном растворе;

можно обратиться в химчистку и не обременять себя;

после тщательного ополаскивания, расстелите мокрое изделие на ровной поверхности. Когда оно немного подсохнет, продолжите сушить более привычным вам способом.

Как хранить шерстяное одеяло

Храните шерстяное одеяло в сухом и проветриваемом месте, берегите от пыли и моли. Не забывайте периодически выносить его на воздух под прямые солнечные лучи. Вытряхивайте ткань и не допускайте запревания, ведь если хотя бы однажды плохо просушить материал - неприятный аромат станет его спутником на долгие месяцы.