Как раскрутить веб-сайт: что нужно и чего не стоит делать?

zmxn 28 листопада 2021, 07:18

Любой веб-ресурс создается для определенных целей — привлечения посетителей и получение прибыли. Страница социального или информационного характера, интернет-магазин, коммерческий сайт с предложением услуг — любой ресурс будет приносить доход, если станет заметным в интернете. Для этого существует комплекс маркетинговых инструментов, направленных на повышение позиций сайта в выдаче поисковых систем. Если правильно подобрать инструменты, можно вывести в ТОП любой ресурс

Как раскрутить сайт самостоятельно

Надеяться на то, что процесс продвижения сайта будет легким и быстрым, не стоит. Это многоэтапная работа, с применением различных методов, которая в итоге повысит позиции ресурса в системе выдачи. Поэтому многие владельцы интернет-бизнеса обращаются в специальные агентства. У опытных специалистов раскрутка веб сайта занимает меньше времени, но это платная услуга. Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность попробовать самостоятельно. Но стоит знать, что на то уйдет немало времени и сил. Что нужно для раскрутки сайта:

Продвижение начинается с составления семантического ядра. Это ключевые запросы, по которым пользователи будут находить ресурс.

Далее нужно сделать сайт удобным для пользователя. Для этого наполняют его полезным контентом, внутренними ссылками для сообщения между страницами.

На последнем этапе необходимо разместить на качественных ресурсах контент со ссылками на свой сайт.

Также для продвижения веб-сайта используют другие методы. Это контекстная и таргетированная реклама, продвижение в соцсетях, СМС почтовые рассылки. В комплексе эти мероприятия выведут сайт в ТОП.

Что не рекомендуется делать

Алгоритмы поисковых систем сложные и умные, они распознают ошибки и нарушение правил. Если это произойдет, ресурс попадет под действие фильтра. Тогда вернуть репутацию и восстановить его в поисковой выдаче будет очень сложно. Что не следует делать, чтобы не попасть под фильтр:

Использовать тексты, перенасыщенные ключами. Такие тексты система не считает полезными и наполненными смыслом.

Массовая закупка ссылок на площадках-донорах. Это фиксируется и приводит к снижению в поисковой выдаче.

Накрутка поведенческих метрик. Для имитации присутствия используют специальные сервисы, но Гугл легко определяет такие манипуляции.

Для эффективного продвижения сайта не стоит использовать нечестные методы. Также не рекомендуется обращаться в агентства, которые используют черные методы раскрутки. Если даже они сразу дадут результат, со временем поисковая система распознает такие действия. Это приведет к потере репутации сайта, на восстановление которой потребуется много времени.