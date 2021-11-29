Как раскрутить веб-сайт: что нужно и чего не стоит делать?

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Любой веб-ресурс создается для определенных целей — привлечения посетителей и получение прибыли. Страница социального или информационного характера, интернет-магазин, коммерческий сайт с предложением услуг — любой ресурс будет приносить доход, если станет заметным в интернете. Для этого существует комплекс маркетинговых инструментов, направленных на повышение позиций сайта в выдаче поисковых систем. Если правильно подобрать инструменты, можно вывести в ТОП любой ресурс
Надеяться на то, что процесс продвижения сайта будет легким и быстрым, не стоит. Это многоэтапная работа, с применением различных методов, которая в итоге повысит позиции ресурса в системе выдачи. Поэтому многие владельцы интернет-бизнеса обращаются в специальные агентства. У опытных специалистов раскрутка веб сайта занимает меньше времени, но это платная услуга. Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность попробовать самостоятельно. Но стоит знать, что на то уйдет немало времени и сил. Что нужно для раскрутки сайта:
Также для продвижения веб-сайта используют другие методы. Это контекстная и таргетированная реклама, продвижение в соцсетях, СМС почтовые рассылки. В комплексе эти мероприятия выведут сайт в ТОП.
Алгоритмы поисковых систем сложные и умные, они распознают ошибки и нарушение правил. Если это произойдет, ресурс попадет под действие фильтра. Тогда вернуть репутацию и восстановить его в поисковой выдаче будет очень сложно. Что не следует делать, чтобы не попасть под фильтр:
Для эффективного продвижения сайта не стоит использовать нечестные методы. Также не рекомендуется обращаться в агентства, которые используют черные методы раскрутки. Если даже они сразу дадут результат, со временем поисковая система распознает такие действия. Это приведет к потере репутации сайта, на восстановление которой потребуется много времени.
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
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