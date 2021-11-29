Сучасні види огорож для приватного будинку

zmxn 28 листопада 2021, 03:00

Сучасні паркани мають привабливий зовнішній вигляд. Тому вони не лише позначають межі ділянки й захищають її власників від несанкціонованого проникнення людей і тварин, а й виконують декоративну роль. Вдало підібрана конструкція та матеріали дають можливість органічно вписати паркан у ландшафт і підкреслити стиль екстер’єру будинку.

Що потрібно знати перед установленням паркана?

Згідно із чинним законодавством будівництво парканів проводиться без оформлення дозвільних документів. За загальними правилами ділянкою можна користуватися лише після того, як будуть закріплені її межі. Тому, перш ніж зводити огорожу, потрібно звернутися до геодезистів, щоб вони встановили межі й виготовили відповідну документацію.

Законодавством чітко встановлені мінімальні відстані, які повинні бути між парканом і будівлями на ділянці:

приватний будинок — 3 м;

гараж та інші господарські споруди — 1 м;

господарські споруди, призначені для утримання птиці та худоби, — 4 м;

сауни, лазні та інші будівлі з підвищеною пожежною небезпекою — 5 м.

Важливо, щоб пліт не виступав за червону лінію вулиці. Паркани, товщина яких перевищує 5 см, повинні проходити по території того, хто їх зводить, не переходячи на землю сусідів. Якщо огорожа має суцільний фундамент, від нього робиться водовідведення на свою територію. На законодавчому рівні прийняті обмеження щодо висоти паркана: не вище 2,5 м від дороги, а між сусідніми ділянками — 2 м.

Класифікація парканів

Паркани поділяють на види за різними ознаками. Ми розглянемо лише основні: за виконанням і матеріалами.

1. Виконання

Від виконання плоту залежить, чи буде він пропускати світло та перешкоджати повітрообміну.

1.1. Глухими

Глухий пліт — суцільна конструкція, яка повністю захищає ділянку від сторонніх поглядів. Така огорожа затінює територію і перешкоджає повітрообміну, тому її можна встановлювати лише від дороги.

1.2. Сітчастими чи ґратчастими

Між суміжними ділянками паркан не повинен створювати затінення і перешкоджати повітрообміну над поверхнею землі. Тому використовують ґратчасті матеріали й різні види сітки.

1.3. Світлопрозорими

Паркан між суміжними ділянками повинен бути світлопрозорим, тобто пропускати сонячне світло. Якщо вам не подобається сітка і ґратчасті матеріали, зверніть увагу на паркан ранчо, який активно використовують у багатьох країнах світу. Він стрімко набирає популярність і в нашій країні. До стовпчиків кріплять горизонтальні планки, між якими залишають отвори. Планки можуть виготовлятися з різноманітних матеріалів і мати різну ширину.

2. Матеріали

Власник ділянки може обирати матеріали для плоту на свій смак, але з урахуванням всіх обмежень чинного законодавства. Огорожа не повинна бути небезпечною для людей і тварин: мати гострі кути, невідшліфовану поверхню тощо.

2.1. Дерево

Перевага дерева полягає в його невисокій ціні й великому розмаїтті видів: штахетник, дошки, брус, колода тощо. Кожен із них дає можливість побудувати паркани різних конструкцій і стилів.

2.2. Метал

Огорожі з металу можуть бути кованими, звареними, сітчастими. Їх також виготовляють із профлистів і різноманітних металевих деталей.

2.3. Цегла та камінь

Паркани з каменю і цегли — окрема споруда, яку будують на фундаменті. Така огорожа надійна і вказує на високий статус та рівень добробуту її власника.

2.4. Цегла та камінь із металевими вставками

Цегляні та кам’яні паркани часто доповнюють кованими деталями, щоб зробити їх частково світлопрозорими й ексклюзивними.