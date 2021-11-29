Біля Вінниці сталася хімічна аварія

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 12:39

Обійшлось без постраждалих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що біля міста Немирів на Вінниччині, на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім" сталася хімічна аварія. В результаті із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент трапився о 09.05. Підрозділи ДСНС продовжували проводити осадження хмари аміаку розпорошеними струменями води. Причини витоку встановлюються.

Відомо, що жертв та постраждалих немає.