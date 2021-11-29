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Біля Вінниці сталася хімічна аварія

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 12:39
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Біля Вінниці сталася хімічна аварія

Обійшлось без постраждалих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що біля міста Немирів на Вінниччині, на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім" сталася хімічна аварія. В результаті із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент трапився о 09.05. Підрозділи ДСНС продовжували проводити осадження хмари аміаку розпорошеними струменями води. Причини витоку встановлюються.

Відомо, що жертв та постраждалих немає.

 

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