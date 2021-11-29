Біля Вінниці сталася хімічна аварія

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Обійшлось без постраждалих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що біля міста Немирів на Вінниччині, на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім" сталася хімічна аварія. В результаті із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.
За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент трапився о 09.05. Підрозділи ДСНС продовжували проводити осадження хмари аміаку розпорошеними струменями води. Причини витоку встановлюються.
Відомо, що жертв та постраждалих немає.
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
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